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Перед итальянским тренером Джанни Де Бьязи поставлена задача вывести Азербайджан в финальный турнир чемпионата мира 2022 года.

Федерация футбола Азербайджана подписала контракт на два года с итальянским тренером Джанни Де Бьязи — сообщает Caspian News со ссылкой на источники в федерации.

После увольнения из Алавеса в ноябре 2017 году Де Бьязи оставался без работы. До Испании на клубном уровне тренер работал в Италии с Брешией, СПАЛ, Торино, Удинезе и других.

Наибольшего успеха ему удалось добиться в сборной Албании, которую он вывел в финальный турнир Евро-2016. Руководители азербайджанского футбола надеются, что ему удастся сотворить нечто подобное со сборной Азербайджана в отборочном турнире ЧМ-2022.

Помогать Де Бьязи будут Бенито Карбоне и Клаудио Белуччи, а его дебют должен состояться 5 сентября в матче Лиги наций против Люксембурга.