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Варшавский клуб оформил победу в турнире.

В поединке 35-го тура Экстраклясы Легия в родных стенах одолела Краковию, забив два безответных голов.

По результатам матча, варшавская команда набрала 68 очков, став недосягаемой для Пяста, который идет на втором месте.

Таким образом, за два тура до финиша, Легия досрочно оформила победу в чемпионате Польши.

Ранее сообщалось, что команду может покинуть крайний защитник Михал Карбовник, которым интересуются европейские клубы, в том числе и Наполи.