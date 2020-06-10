Италия

Партенопейцы хотят подписать польского фулбека.

Защитник Легии Михал Карбовник попал в сферу интересов Наполи, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Наполи следит за молодым фулбеком и попытается подписать его в летнее межсезонье. Партенопейцы рассматривают поляка в качестве потенциальной замены Мариу Руи.

В приобретении 19-летнего игрока также заинтересованы Барселона и Севилья.

Карбовник является воспитанником Легии, дебютировав в первой команде в августе 2019 года. В текущем сезоне защитник провел 22 поединка в футболке "армейцев", отличившись шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи начал переговоры по хавбеку Зальцбурга Доминику Собослаи.