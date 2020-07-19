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Украинский защитник надеется вновь выйти на поле в футболке национальной команды.

Защитник донецкого Шахтера Богдан Бутко, выступающий на правах аренды за польский Лех, заявил о желании получить вызов в сборную Украины от главного тренера Андрея Шевченко.

"Когда я ехал в Лех, сказал, в первую очередь, себе, что хочу показать хороший футбол и вернуться в сборную Украины. Это моя страна, наша сборная. Я там играл и хочу играть".

"Я люблю свою страну. Я бы делал все, что в моих силах. Если бы не коронавирус, возможно, появился бы какой-то шанс. Я бы попытался себя проявить. Думаю, выступать за сборную – это мечта каждого футболиста. Надеюсь, буду играть и вернусь", — приводит слова Бутко ТК Футбол.

В текущем сезоне Бутко провел 10 матчей в чемпионате Польше и не отличился результативными действиями. Ранее украинец заявил о желании попробовать свою силы на более высоком уровне в европейском чемпионате.