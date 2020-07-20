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Красивого возвращения в Арсенал не будет.

Испанский полузащитник Санти Касорла продолжит карьеру в Аль-Садде в чемпионате Катара, сообщил клуб в Твиттере.

"Мы достигли договоренности с Санти Касорлой. Вскоре он прилетит в Доху, чтобы завершить все формальности и присоединиться к команде. Добро пожаловать в Аль-Садд, Санти!", — гласит заявление клуба.

В Аль-Садде экс-полузащитник Вильярреала будет выступать под руководством бывшего игрока Барселоны Хави Эрнандеса.

В сезоне-2019/20 35-летний Касорла забил 11 голов и сделал 10 ассистов в 35 матчах за Вильярреал. Последняя из результативных передач была оформлена в прощальном матче против Эйбара.

Благодаря игре за "подводников" в этом сезоне Санти после четырехлетней паузы вернулся в сборную Испании. За "фурию роху" он провел четыре поединка отбора на Евро-2020, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

Санти стал не единственной легендой, покинувшей "желтую субмарину": помимо него с клубом попрощался и капитан Бруно Сориано.