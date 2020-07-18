Испания

Легендарный полузащитник "желтой субмарины" попрощался с командой.

Бруно Сориано попрощался с Вильярреалом в видео на официальном сайте клуба.

Прощальным матчем Сориано за левантийцев может стать игра 38-го тура Ла Лиги против Эйбара, которая состоится 19 июля.

Полузащитник всю свою карьеру провел в Вильярреале. На его счету 422 поединка, за которые он забил 31 гол и сделал 25 результативных передач. Также на его счету десять игр за сборную Испании.

Примечательно, что лишь в конце июня Бруно Сориано вернулся после травмы и сыграл впервые за 1128 дней.

Напомним, что ранее о прощании с "желтой субмариной" объявил Санти Касорла.