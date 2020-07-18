Испанский ветеран покидает "желтую субмарину".
Санти Касорла, Getty Images
18 июля 2020, 15:46
Полузащитник Вильярреала попрощался с клубом в видео, опубликованном на официальном сайте "желтой субмарины".
"Мне было 18 лет и меня никто не знал, когда Вильярреал дал мне шанс. Этот клуб дал мне все", — сказал Касорла.
Прощальным матчем Санти за левантийцев может стать игра 38-го тура Ла Лиги против Эйбара, которая состоится 19 июля.
В нынешнем сезоне 35-летний Касорла сыграл 34 матча в чемпионате Испании. В них он забил 11 голов и сделал девять результативных передач.
Пока неизвестно, где продолжит карьеру Санти и продолжит ли. Он признавался, что хотел бы снова сыграть за Арсенал, а СМИ сообщают, что у ветерана есть денежное предложение от Аль-Садда из Катара.