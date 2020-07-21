Украинский защитник получил статус свободного агента.
Юрий Габовда, фото dvsc.hu
21 июля 2020, 11:20
Юрий Габовда покинул Дебрецен после пяти месяцев в клубе, сообщает csakfoci.hu.
Соглашение украинского защитника было расторгнуто по обоюдному согласию. Теперь игрок находится в статусе свободного агента.
Юрий Габовда провел шесть поединков в футболке венгерского клуба и сделал одну результативную передачу.
Напомним, что ранее российские фанаты просили бывший клуб защитника, Халадаш, разорвать с ним контракт.