Юрий Габовда покинул Дебрецен после пяти месяцев в клубе, сообщает csakfoci.hu.

Соглашение украинского защитника было расторгнуто по обоюдному согласию. Теперь игрок находится в статусе свободного агента.

Юрий Габовда провел шесть поединков в футболке венгерского клуба и сделал одну результативную передачу.

Напомним, что ранее российские фанаты просили бывший клуб защитника, Халадаш, разорвать с ним контракт.