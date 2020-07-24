Другое

Леон Балогун проведет сезон-2020/21 в шотландской Премьер-лиге.

Рейнджерс подписал контракт до лета 2021 года с правом пролонгации еще на сезон с защитником Леоном Балогуном — сообщил официальный сайт клуба из Глазго.

32-летний Балогун покинул вылетевший из Чемпионшипа Уиган на правах свободного агента.

Леон родился в Берлине и является воспитанником академии Герты. За свою карьеру он выступал за Ганновер (3 матча во всех турнирах, 0 голов), Вердер (3, 0), Фортуну Д (30, 0), Дармштадт (21, 4), Майнц (58, 1), Брайтон (11, 1) и Уиган (11, 0).

В послужном списке Балогуна 32 матча за национальную сборную Нигерии.