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За тур до финиша чемпионата харьковчанки гарантировали себе "золото".

В 17-м туре в женском чемпионате Украины состоялся "золотой" матч, определивший чемпионок.

За два тура до финиша Житлобуд-2 опережал землячек из Житлобуд-1 на одно очко, но сумел не только удержать лидерство, но и обыграть чемпиона последних двух лет и гарантировать себе титул.

Поединок проходил в равной борьбе и все решил двухминутный отрезок в начале второго тайма. Сначала В свои ворота срезала мяч Костюченко, а спустя минуту Малахова выиграла верховую дуэль у вратаря Житлобуд-1 Саниной.

За тур до финиша Житлобуд-2 оторвался от преследователей на 4 очка и в третий раз в своей истории выиграл чемпионский титул.

Бронзовые медали также досрочно обеспечил себе Восход из Старой Маячки (Херсонская область).

Житлобуд-2 — Житлобуд-1 2:0

Голы: Костюченко, 50, автогол, Малахова, 51.

Житлобуд-2: Самсон — Корсун, Подольская, Рыжова (Котяш, 34), Филенко, Триль (Сирмай, 78), Андрущак, Андрухив, Малахова, Калинина, Кравчук (Скоринина, 84).

Житлобуд-1: Санина — Утицких, Костюченко, Алексанян, Басанская, Кочнева (Воронина, 46), Хаванская (Нестеренко, 77), Апанащенко, Шевчук (Петрик, 46), Кунина (Сидоренко, 60), Бойченко.

Предупреждения: Котяш, Кравчук, Корсун, Самсон — Костюченко, Апанащенко.

Удаления: Котяш, 78 — Апанащенко, 86.