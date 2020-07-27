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Украинский центрбек продолжит карьеру в Греции.

Официальный сайт АЕКа сообщил, что Чигринский поставил подпись под новым контрактом, срок которого рассчитан на один сезон.

Чигринский перебрался в АЕК летом 2016-го года и за четыре года провел в Греции 101 матч во всех турнирах, забив пять голов.

В завершившемся сезоне АЕК Чигринского финишировал третьим в чемпионате Греции, пропустив вперед ПАОК и Олимпиакос. В следующем сезоне АЕК начнет выступления с квалификации к Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Чигринского пытается переманить Стяуа.