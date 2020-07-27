Украинский центрбек продолжит карьеру в Греции.
aekfc.gr
27 июля 2020, 12:47
Официальный сайт АЕКа сообщил, что Чигринский поставил подпись под новым контрактом, срок которого рассчитан на один сезон.
Чигринский перебрался в АЕК летом 2016-го года и за четыре года провел в Греции 101 матч во всех турнирах, забив пять голов.
В завершившемся сезоне АЕК Чигринского финишировал третьим в чемпионате Греции, пропустив вперед ПАОК и Олимпиакос. В следующем сезоне АЕК начнет выступления с квалификации к Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что Чигринского пытается переманить Стяуа.