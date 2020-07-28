Украинский нападающий забил свои первые голы после травмы.
РОМАН ЯРЕМЧУК, ФОТО: УАФ
28 июля 2020, 21:25
Гент провел товарищеский матч против Меца, в ходе которого одолел своего соперника (3:0).
Роман Яремчук в этой игре отличился двумя голами: на 13-й и 21-й минутах. Примечательно, что это его первые забитые мяч за бельгийскую команду после травмы.
Отметим, что победную точку в игре поставил другой украинец – Игорь Пластун. Он забил гол на 64-й минуте.
Напомним, что в январе Яремчук перенес операцию и пропустил длительный срок.