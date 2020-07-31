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Бельгийцы уверены в успехе украинского игрока.

Главный тренер Гента Йесс Тосуп оценил игру нападающего команды Романа Яремчука в контрольном поединке против Метца (3:0).

Отметим, что украинский футболист сделал дубль в товарищеском матче, а решающий третий гол забил защитник Игорь Пластун.

"Я увидел очень мотивированного Яремчука. Он играл острее, чем когда-либо. При наличии необходимой уверенности он может выдать очень сильный сезон", — сказал Тосуп Voetbal.

Напомним, форвард в январе получил травму Ахилла, перенес операцию и пропустил остаток сезона.