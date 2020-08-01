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Клуб из Берна снова не знал себе равных.

Янг Бойз оформил чемпионский титул за тур до завершения чемпионата. Команда обыграла Сьон (1:0) и сохранила пятиочковый отрыв от Санкт-Галлена, который в своем матче разгромил Ксамакс (6:0).

В заключительном туре Янг Бойз встретится с Санкт-Галленом, однако никакого турнирного значения эта встреча носить уже не будет.

Клуб из Берна выиграл чемпионский титул третий сезон подряд – и четырнадцатый раз в истории.

Что касается бывшего гегемона Базеля, то занимающие третье место "красно-синие" отстают на 12 очков от чемпиона и на столько же опережают расположившийся на четвертой строчке Серветт.