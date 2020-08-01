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Экс-коуч дортмундской Боруссии будет совмещать две должности в Вене.

Новым тренером венской Аустрии стал Петер Штегер, сообщил официальный сайт клуба. Он же будет работать в качестве спортивного директора.

"Я рад, что Петер Штегер, тренер с международным опытом, взял на себя эти обязанности. Я полностью уверен в этом решении и считаю, что назначение Петера на обе роли будет лучшим решением для всего клуба", — заявил президент Аустрии Франк Хензель.

Ранее Штегер тренировал Ферст, ГАК, Виннер-Нойштадт и Аустрию в Австрии, а также немецкие Кельн и Боруссию Дортмунд.

Аустрия в сезоне-2019/20 заняла седьмое место в чемпионате, выиграв вторую шестерку.