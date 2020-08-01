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В 2023 году бельгийцы снова вернутся к варианту с 16 участниками.

В сезонах 2020/21 и 2021/22 в элитном дивизионе чемпионата Бельгии будет участвовать 18 команд, сообщает Sporza.be. После этого дивизион снова сократится до 16 клубов.

Это решение было принято после того, как вылетевший из элиты в досрочно завершенном сезоне Ваасланд-Беверен успешно обжаловал такой исход.

После 34 туров очки будут делиться напополам. Первые четыре команды будут сражаться между собой за чемпионство, команды с пятого по восьмое места – за последнюю путевку в Лигу Европы. Последняя команда вылетает из элиты, а предпоследняя будет играть плей-офф с представителем второго дивизиона.

Примечательно, что во втором дивизионе будет только семь команд. К шести предыдущим участникам добавился Льерс Кемпензонен, занявший 13-е место в третьем дивизионе, поскольку это одна из немногих его команд, имеющих лицензию на профессиональный футбол.