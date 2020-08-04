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Команда Дана Петреску снова не знала себе равных во внутреннем первенстве.

Клуж завоевал свой третий подряд и шестой в истории титул чемпионат Румынии, обыграв главного конкурента Университатю Крайову 3:1.

Эта победа позволит Клужу сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Крайова выступит в Лиге Европы, а за еще две путевки в этот турнир сразятся Астра, Ботошани и Стяуа.

Отметим, что слухи связывают с переходом в Клуж известного итальянского форварда Марио Балотелли, сейчас пребывающего в статусе свободного агента.

Чуть ранее определился другой участник квалификации Лиги чемпионов – Янг Бойз выиграл титул за тур до окончания чемпионата Швейцарии.