Команда Дана Петреску снова не знала себе равных во внутреннем первенстве.
Фото ФК Клуж
04 августа 2020, 09:45
Клуж завоевал свой третий подряд и шестой в истории титул чемпионат Румынии, обыграв главного конкурента Университатю Крайову 3:1.
Эта победа позволит Клужу сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Крайова выступит в Лиге Европы, а за еще две путевки в этот турнир сразятся Астра, Ботошани и Стяуа.
Отметим, что слухи связывают с переходом в Клуж известного итальянского форварда Марио Балотелли, сейчас пребывающего в статусе свободного агента.
Чуть ранее определился другой участник квалификации Лиги чемпионов – Янг Бойз выиграл титул за тур до окончания чемпионата Швейцарии.