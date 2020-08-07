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Нападающий Йокогамы продолжает бить свои же рекорды футбольного "долгожительства".

Форвард ФК Йокогама Кадзуеси Миура стал самым возрастным участником официальных кубковых турниров, сообщил официальный твиттер-аккаунт J-лиги.

Кадзуеси, или как его называют, Король Кадзу, вышел в основе Йокогамы на матч Кубка японской лиги против Саган Тосу. Команда Миуры, к слову, победила – 1:0.

ФК Йокогама (не путать с Йокогама Ф. Маринос) сыграет восьмого августа против Гамба Осаки, а 12 августа ее ожидает встреча с Консадоле Саппоро в Кубке лиги.

В январе Кадзуеси Миура продлил контракт с клубом до конца 2020 года. Среди рекордов Короля Кадзу – самый возрастной автор гола в профессиональном футболе.