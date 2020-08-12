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Клуб Дэвида Бекхэма может усилиться еще одним чемпионом мира.

Полузащитник Марио Гетце покинул дортмундскую Боруссию на правах свободного агента, и теперь он вынужден искать новый клуб.

Как сообщает журналист Николо Скира, 28-летний немец получил предложение из США, а именно от Интер Майами, акционером которого является Дэвид Бекхэм.

Американский клуб готов предоставить Гетце трехлетнее соглашение, финансовые детали которого не уточняются.

Ранее сообщалось, что Интер Майами согласовал переход другого чемпиона мира — полузащитника Блеза Матюиди.