Французский полузащитник завершил выступления за туринцев.
Блез Матюиди, getty images
12 августа 2020, 18:24
Ювентус и Блез Матюиди расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт туринцев.
В составе "Старой синьоры" француз выиграл пять титулов: три чемпионства, Кубок Италии и Суперкубок Италии.
Блез Матюиди отыграл 133 поединка в футболке Ювентуса, отметившись восемью голами и семью результативными передачами.
Напомним, что французского полузащитника связывают с переходом в Интер Майями.