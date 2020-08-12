Италия

Французский полузащитник завершил выступления за туринцев.

Ювентус и Блез Матюиди расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт туринцев.

В составе "Старой синьоры" француз выиграл пять титулов: три чемпионства, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Блез Матюиди отыграл 133 поединка в футболке Ювентуса, отметившись восемью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что французского полузащитника связывают с переходом в Интер Майями.