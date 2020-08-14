Азербайджанский клуб попрощался с экс-голкипером сборной Украины.
Александр Рыбка, фото ФК Сабаил
14 августа 2020, 08:25
Вратарь Александр Рыбка больше не является футболистом Сабаила. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского клуба.
33-летний украинец покинул Сабаил и продолжит карьеру в другом месте. Клуб попрощался с Рыбкой и пожелал ему удачи.
"Удачи, Саша! Было огромным удовольствием для каждого в Сабаиле работать с тобой!"
Напомним, ранее Александр Рыбка высказался о назначении Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского Динамо.