Украина

Украинский голкипер отреагировал на назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера Динамо.

Решение руководства Динамо назначить на пост главного тренера первой команды Мирчу Луческу стало самой шокирующей и обсуждаемой темой в украинском футболе за последнюю неделю. Кто-то с энтузиазмом воспринял эту новость, а кто-то остался крайне недоволен.

Бывший вратарь Динамо и Шахтера Александр Рыбка провел прямой эфир в Instagram, во время которого ответил на различные вопросы. Корреспондент Football.ua Евгений Музыка попросил экс-игрока сборной Украины поделиться своим мнением касательно выбора боссов "бело-синих" в пользу Луческу.

"Думаю, что должен быть какой-то позитив и прогресс в работе с командой. Посмотрим, все будет зависеть от результатов. Думаю, что болельщики примут Луческу, если будут результаты. Как говорил Игорь Михайлович, "если вы ничего не добьетесь с этим тренером, нужно будет поменять всех вас".

"Я считаю, что Луческу — это хороший выбор. Прежде всего должен быть результат. То, что jy работал в Шахтере, это чисто фанатские вещи. Опять же, время покажет", — заявил Рыбка в прямом эфире Instagram.

Напомним, ранее появилась информация о размерах заработной платы Мирчи Луческу в киевском Динамо, а также стали известны различные бонусы, предусмотренные контрактом опытного специалиста в случае успешных выступлений "бело-синих".

Евгений Музыка, Football.ua