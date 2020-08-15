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Украинец присоединился к бельгийскому клубу.

Нападающий Селтика Марьян Швед перешел в Мехелен, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Украинский форвард присоединился к "желто-красным" на правах годичной аренды с правом выкупа.

🇺🇦⚽️ Hij is nog wat verlegen, maar wat kan onze nieuwkomer Marian toch lekker ballen 😎 #nomatterwhat pic.twitter.com/HKuer4ciYd — KV Mechelen (@kvmechelen) August 15, 2020

Селтик приобрел Шведа у Карпат в январе 2019 года. Нападающий не сумел закрепиться в составе "обручей" и провел лишь три поединка, отличившись одним голом.

Действующий контракт Шведа с шотландским клубом рассчитан до июня 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Мехелен финишировал на 6-й строчке и не пробился в еврокубки.