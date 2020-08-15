Украинец присоединился к бельгийскому клубу.
Марьян Швед, kvmechelen.be
15 августа 2020, 16:44
Нападающий Селтика Марьян Швед перешел в Мехелен, сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Украинский форвард присоединился к "желто-красным" на правах годичной аренды с правом выкупа.
Селтик приобрел Шведа у Карпат в январе 2019 года. Нападающий не сумел закрепиться в составе "обручей" и провел лишь три поединка, отличившись одним голом.
Действующий контракт Шведа с шотландским клубом рассчитан до июня 2023 года.
В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Мехелен финишировал на 6-й строчке и не пробился в еврокубки.