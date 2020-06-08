Украинский полузащитник Селтика может временно вернуться в Украину.
МАРЬЯН ШВЕД, ФОТО: ФК Селтик
08 июня 2020, 14:59
Марьян Швед заинтересовал украинские клубы, сообщает The Scottish Sun.
По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересованы Карпаты и Александрия.
Львовский клуб находится в режиме ожидания, чтобы вернуть Шведа. Решение должен принять главный тренер Селтика Нил Леннон – отпускать в аренду полузащитника или нет.
Александрия аналогично среди претендентов на Шведа, но игрок уже обозначил, что если и вернется в Украину, то в Карпаты, где он провел всю карьеру перед переездом в Шотландию в январе 2019 года.
Также источник утверждает, что Швед получит свой шанс в Селтике, но Карпаты готовы его вернуть "в одно мгновенье", если "кельты" дадут зеленый свет на переход.
В общей сложности во всех турнирах Швед провел три матча и не получил чемпионскую медаль.