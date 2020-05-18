Украинский полузащитник провел недостаточное количество матчей.
Марьян Швед, ФК Селтик
18 мая 2020, 15:35
Ранее сообщалось, что сезон в Шотландии официально завершен. Чемпионом стал Селтик, для которого это уже 51-й титул.
Примечательно, что украинский полузащитник Марьян Швед не получит золотую медаль. Дело в том, что 22-летний футболист отыграл лишь одну игру в чемпионате, а для получения медали необходимо провести на поле не менее 25% игр.
В общей сложности во всех турнирах Швед провел три матча.
Ранее сообщалось, что Швед готов обсудить уход из Селтика следующим летом.