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Украинский полузащитник провел недостаточное количество матчей.

Ранее сообщалось, что сезон в Шотландии официально завершен. Чемпионом стал Селтик, для которого это уже 51-й титул.

Примечательно, что украинский полузащитник Марьян Швед не получит золотую медаль. Дело в том, что 22-летний футболист отыграл лишь одну игру в чемпионате, а для получения медали необходимо провести на поле не менее 25% игр.

В общей сложности во всех турнирах Швед провел три матча.

Ранее сообщалось, что Швед готов обсудить уход из Селтика следующим летом.