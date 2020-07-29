Исса Каборе перебрался в стан "горожан" из чемпионата Бельгии.
Исса Каборе, фото getty images
29 июля 2020, 21:22
Манчестер Сити объявил о подписании контракта с Исса Каборе из Мехелена, сообщает официальный сайт "горожан".
Представитель Буркина-Фасо выступает на позиции правого защитника и следующий сезон проведет в Бельгии на правах аренды.
Отметим, что в прошлом сезоне Исса Каборе провел восемь поединков, отметившись голом и результативной передачей.
Напомним, что Манчестер Сити также близок к подписанию Феррана Торреса.