Англия

Исса Каборе перебрался в стан "горожан" из чемпионата Бельгии.

Манчестер Сити объявил о подписании контракта с Исса Каборе из Мехелена, сообщает официальный сайт "горожан".

Представитель Буркина-Фасо выступает на позиции правого защитника и следующий сезон проведет в Бельгии на правах аренды.

Отметим, что в прошлом сезоне Исса Каборе провел восемь поединков, отметившись голом и результативной передачей.

Напомним, что Манчестер Сити также близок к подписанию Феррана Торреса.