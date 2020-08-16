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Экс-защитник Арсенала и Милана попробует себя в новой роли.

Бывший защитник Серветта Филипп Сендерос вернулся в клуб в качестве спортивного директора, сообщил официальный сайт "гранатовых".

Сендерос тренировался в Серветте с пяти лет. Он провел в системе клуба 13 лет, после чего перебрался в Арсенал. Также в его карьере были Милан, Эвертон, Фулхэм, Валенсия, Астон Вилла, Грассхопперс, Рейнджерс, Динамо Хьюстон, Кьяссо и 57 поединков за национальную сборную Швейцарии.

Подспорьем будущих успехов Сендероса может стать его знание языков. Он разговаривает на французском, немецком, итальянском, английском, испанском, португальском и фарси.

Серветт в сезоне-2019/20 занял четвертое место в чемпионате Швейцарии, отстав от чемпиона Янг Бойз на 27 очков.