Испания

Футболист рассказал о том, как сильно волновался перед своей единственной игрой на Сантьяго Бернабеу.

Бывший игрок лондонского Арсенала Филипп Сендерос вспомнил 2006 год, когда он с "канонирами" гостил у мадридского Реала на Сантьяго Бернабеу в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мой папа — испанец, родился недалеко от Мадрида, поэтому всю жизнь поддерживал Реал. Когда я рос, то всегда смотрел на Реал как на удивительную команду и команду, за которую я хотел бы поиграть в будущем. Тот матч, тот день на Бернабеу был днем, когда я нервничал больше всего в жизни", — цитирует швейцарца AS.

"Я помню, как меня вырвало на поле перед стартом игры, перед самым свистком арбитра, потому что я проживал свою мечту, но атмосфера и обстановка были очень пугающими. Та игра с потрясающим голом Анри стала для меня одним из лучших воспоминаний в футболке Арсенала и в футболе в целом. Играть за Арсенал на Бернабеу против Реала — это было моей детской мечтой".

После выездной победы 1:0, Арсеналу удалось на Хайбери сыграть 0:0 против Реала в ответном матче и в итоге добраться до финала турнира, где они уступили Барселоне Райкаарда (1:2).

Сендерос выступал за Арсенал с 2003-го по 2010-й с перерывами на две аренды: в Милан (2008-2009) и Эвертон (2009-2010). За это время центрбек отыграл 117 матчей в составе лондонцев, отметившись 4 голами.

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