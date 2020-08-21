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Украинец может дебютировать за новый клуб в поединке против Серкль Брюгге.

Мехелен сойдется в противостоянии с Серкль Брюгге в поединке третьего тура чемпионата Бельгии, который состоится в субботу, 22 августа.

Стоит отметить, что в этом матче дебютировать за Мехелен может нападающий Марьян Швед, права на которого принадлежат шотландскому Селтику.

23-летний украинец впервые попал в список заявленных футболистов бельгийского клуба после того, как его арендовали из стана "кельтов" в середине августа этого года.

Напомним, что Селтик приобрел Шведа у Карпат в январе 2019 года. Нападающий не сумел закрепиться в составе "обручей" и провел лишь три поединка, в которых отличился одним голом.