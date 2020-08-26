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В решающем матче Реал (U-19) обыграл сверстников из Бенфики.

Реал (U-19) стал пятым в истории победителем Юношеской Лиги УЕФА, в финале в Ньоне одолев Бенфику (U-19).

Матч проходил в упорной борьбе и до последних секунд не было ясно, кто станет победителем. Реал открыл счет на 25-й минуте и не позволял сопернику приблизиться менее, чем на один мяч. Однако уже при счете 3:2 в пользу испанцев (который в итоге стал финальным), португальцы не реализовали пенальти, а в компенсированное время удар Тьягу Араужу пришелся в перекладину.

Реал сумел выиграть свой дебютный финал Юношеской Лиги УЕФА, а вот Бенфика, являющаяся вместе с Челси рекордсменом по участию в финалах этого турнира (4), так ни разу в нем не побеждала... Даже на юношеские команды "орлов" влияет "проклятье Белы Гуттманна"?

Ранее турнир выигрывали Барселона (дважды), Челси (дважды), РБ Зальцбург и Порту.

Вошел в историю и тренер юношеской команды Реала, легендарный Рауль, который стал лишь вторым человеком, сумевшим выиграть Лигу чемпионов как игрок и Юношескую Лигу УЕФА как тренер (первым был Мариу Силва из Порту).

Бенфика (U-19) — Реал (U-19) 2:3

Голы: Гонсалу Рамош, 49, 57 — Пабло Родригес, 25, Энрике Жоку, 45, автогол, Мигель Гутьеррес, 50.

Бенфика: Кукобо, Жоау Феррейра, Томас Араужу (Мартим Нету, 90+1), Морато, Энрике Жоку (Роналду Камара, 46), Тьягу Данташ, Гонсалу Рамош, Умару Эмбало (Луиш Лопеш, 63), Филипе Круж (Рафаєль Бриту, 46), Тьягу Араужу, Энрике Араужу.

Реал: Луис Лопес, Виктор Чуст, Мигель Гутьеррес (Альваро Каррильо, 66)), Серхио Сантос, Пабло Рамон, Антонио Бланко, Иван Моранте (Петер, 73), Марвин (Хави Синтес, 65), Карлос Дотор (Оскар Субиела, 73), Серхио Аррибас, Пабло Родригес (Хорди, 30).

Предупреждения: Эмбало, Кокубо, Бриту — Рамон, Бланко, Аррибас, Каррильо.

На 68-й минуте Тьягу Данташ не реализовал пенальти.