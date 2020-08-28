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Легендарный нападающий не сумел выполнить необходимые условия.

Экс-форвард Челси Дидье Дрогба не сможет баллотироваться на пост главы Федерации футбола Кот-д'Ивуара, сообщает Goal. Избирательная комиссия постановила, что он не соответствует необходимым критериям.

Проблемы заключаются в том, что ФК Африка Спорт, а также судейские орган AMAF-CI поддержали на выборах не только Дрогба, но и еще одного из кандидатов, Сори Диабате. Голос Африки Спорт был аннулирован, поэтому у Дидье осталась поддержка только двух футбольных клубов при необходимом минимуме в три клуба.

Ассоциация футболистов Кот-д'Ивуара также не поддержала Дрогба. За это ее осудила Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) и исключила из списка своих членов.

Не сумел пройти аттестацию еще один кандидат, Пол Коффи Куадио. В предвыборной гонке осталось только двое человек: вышеупомянутый Сори Диабате, который сейчас занимает пост вице-президента, а также бывший вице-президент Яссин Идрисс Диалло.

У Дрогба и Куадио есть пять дней на подачу апелляции.

Среди других легендарных футболистов подобным путем хотел пойти Икер Касильяс. Он планировал баллотироваться на пост главы Федерации футбола Испании, однако затем отказался от этой идеи.