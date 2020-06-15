Испания

Экс-голкипер Реала и сборной Испании не будет баллотироваться.

Икер Касильяс официально заявил, что не будет принимать участие в выборах на пост главы Федерации футбола Испании.

"Сообщаю, что не буду участвовать в предстоящих выборах RFEF. Основная причина – социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в Испании. Выборы отошли на второй план".

"Я не закрываю дверь насовсем. Хочу, чтобы выборы прошли честно и открыто, это принесет пользу испанскому футболу, но в данной ситуации я бы на это не рассчитывал", — написал Касильяс на своей странице в Twitter.

Ранее Касильяс заявил, что уверен в том, что когда-нибудь вернется в Реал.