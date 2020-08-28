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"Сине-желтые", наконец-то, сумели вернуться к тренировочному процессу.

Молодежная сборная Украины начала готовиться к двум выездным матчам квалификации к чемпионату Европы-2021 (U-21) против Дании и Финляндии.

В последний раз игроки молодежки собирались еще в ноябре 2019 года и должны были играть к отбору к Евро в марте 2020 года, но коронавирус изменил планы.

В ходе тренировочного процесса на УТК имени Банникова приняли участие 22 игрока, которых вызвал Руслан Ротань. Позже, после разминки, игроки работали над контролем мяча, играли в квадрат, а также сфокусировались на тактической части – например, тренировали выход из обороны в атаку.

Во второй части тренировочного процесса была сыграна двухсторонка на одну половину поля.

У молодежной сборной запланирован спарринг с донецким Олимпиком. Состоится он 30 августа на НТК им. В. Банникова. По мнению Ротаня, эта контрольная встреча будет ключевой в процессе восстановления командной игры после длительного перерыва:

"Возвращение игровых связей возможно только через игру, а потому матч с Олимпиком будет иметь для нас важное значение. После спарринга уже будем планомерно готовиться к поединкам отбора Евро-2021", — сказал Руслан Ротань.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Дмитрий Резник (Ворскла), Олег Билык (Александрия), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Ефим Конопля (Десна), Данил Скорко, Илья Мешкотно (все — Динамо), Владислав Дубинчак (СК Днепр-1), Евгений Чеберко (ЛАСК, Австрия), Владислав Бабогло ( Александрия).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Сергей Булеца, Богдан Леднев (все — Динамо), Арсений Батагов, Александр Назаренко (оба — СК Днепр-1), Максим Лунев (Заря), Евгений Смирный (Колос), Максим Чех, Алексей Кащук, Дмитрий Топалов (все — Мариуполь), Виктор Корниенко, Артем Бондаренко (оба — Шахтер).

Нападающие: Эрик Шуранов (Нюрнберг), Даниил Сикан (Шахтер).

Напомним, до 3 сентября команда будет работать в Киеве, а затем чартерным рейсом отправится в датский Ольборг, где 4-го числа состоится матч квалификации ЧЕ-2021 со сборной Дании. 8 сентября сборная Украины в Хельсинки встретится со сверстниками из Финляндии.