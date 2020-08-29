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Александра Ардашева станет помощницей главного арбитра Эстер Штойбли.

Лион сыграет с Вольфсбургом в финальном поединке женской Лиги чемпионов, который состоится 30 августа в 22:00 по киевскому времени и пройдет в испанском Сан-Себастьяне.

Как сообщает Женский футбол Украини УАФ, на данном матче будет работать украинка Александра Ардашева, которая будет выполнять роль помощника главного рефери встречи Эстер Штойбли из Швейцарии.

Напомним, что женская бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль работала на полуфинале ЖЛЧ-2019/20 между Вольфсбургом и Барселоной, который завершился минимальной победой немецкого клуба.