Другое

Украинка Катерина Монзуль будет четвертым арбитром матча Вольфсбург — Барселона.

Катерина Монзуль, входящая в Топ-группу арбитров в европейском женском футболе, будет четвертым арбитром на матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов — сообщил официальный сайт УЕФА.

Харьковчанка уже работала в финальной части ЖЛЧ-2019/20: украинская бригада во главе с Монзуль, в которую входили также Марина Стрилецкая и Александра Ардашева, судили четвертьфинал Лион — Бавария (2:1).

Матч Вольфсбург — Барселона состоится во вторник, 25 августа. Начало в 21:00 по киевскому времени.