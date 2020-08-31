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Клуб делит первую строчку в турнирной таблице чемпионата Беларуси.

Юрий Вернидуб больше не является главным тренером солигорского Шахтера. Он покинул Шахтер по семейным обстоятельствам, сообщил официальный сайт белорусского клуба. Юрий Николаевич возглавил солигорцев в ноябре 2019 года.

Вместе с Вернидубом Солигорск покидают и его помощники: Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

Последним матчем Вернидуба во главе Шахтера стала игра с Гомелем в 1/16 финала Кубка Беларуси (4:1).

В чемпионате страны клуб из Солигорска сражается за чемпионство с БАТЭ. После 22 туров у команды 43 очка и она лишь по дополнительным показателям уступает занимающему первую строчку БАТЭ.