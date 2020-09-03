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Чемпион мира 2006 года постарается вернуть Марибору титул чемпиона Словении.

Руководство Марибора назначило Мауро Каморанези на пост главного тренера первой команды — сообщил официальный сайт клуба.

Контракт с 43-летним итальянцем аргентинского происхождения подписан до лета 2023 года.

В составе Ювентуса Мауро выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии, а вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира 2006 года.

Тренерскую карьеру Каморанези начал в 2015 году, поработав с мексиканскими Корас и Тапачулой, аргентинским Тигре и словенским Табором.