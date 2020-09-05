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Наставник молодежной сборной Украины высказался о ничьей в матче с Данией (1:1).

Молодежная сборная Украины упустила победу над Данией в рамках квалификации на чемпионат Европы U-21, пропустив гол в компенсированное ко второму тайму время (1:1).

Главный тренер "желто-синих" Руслан Ротань прокомментировал результат встречи и заявил, что в моменте со взятием ворот в исполнении датчан арбитр допустил ошибку.

"Я доволен действиями своих подопечных. Ребята молодцы, они выполняли все требования тренерского штаба, было видно структуру игры. Сборная Украины по всем показателям превзошла своего оппонента".

"Считаю, что арбитр в эпизоде с голом ​​ошибся. И, к сожалению, это произошло в поединке с участием сборной Украины, что не позволило нам взять заслуженные три очка. Мы уже ничего не можем изменить. Пусть этот промах рефери разбирает УЕФА".

"Дебютанты молодцы, не стушевались. Ребята стремились показывать все то, о чем мы их просили. С таким темпом они будут быстро прогрессировать".

"Этот матч сделает команду сильнее. Теперь все наши мысли — об игре со сборной Финляндии. У нас будет несколько дней, чтобы восстановить ребят физически и психологически. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и я верю, что в Хельсинки команда сможет показать качественный футбол, а с ним — и положительный результат", — приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, в следующем поединке квалификации на молодежное Евро сборная Украины встретится с Финляндией. Этот поединок состоится восьмого сентября в 19:00 по киевскому времени.