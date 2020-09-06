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Итальянский специалист получал предложение стать главным тренером "оранжевых".

Массимилиано Аллегри рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера сборной Нидерландов. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Источник утверждает, что 53-летний специалист получал предложение от Королевского футбольного союза Нидерландов возглавить национальную команду страны.

Сейчас ведется работа над тем, чтобы найти нового наставника сборной после того, как Рональд Куман покинул свою должность ради работы в Барселоне.

Временным главным тренером нидерландцев сейчас является Дуайт Лодевегес, а фаворитом на пост постоянного наставника называется Хенк тен Кейт.

Напомним, что Массимилиано Аллегри считался главным претендентом на пост главного тренера Интера, однако руководство "нерадзурри" приняло решение не увольнять Антонио Конте.