Италия

Во вторник, 25 августа, президент Интера Стивен Джан должен принять решение о дальнейшей судьбе Антонио Конте.

Стивен Чжан и Антонио Конте во вторник, 25 августа, проведут встречу, на которой решат, стоит ли Интеру продолжить сотрудничество с тренером — сообщает Sport Mediaset.

У Конте сложились натянутые отношения с некоторыми руководителями клуба в связи с тем, что главный тренер хочет больше полномочий при формировании команды, а не довольствоваться тем, что ему дают. К примеру, Конте хочет видеть в Интере Нголо Канте и Эдина Джеко, а его оппоненты считают эти трансферы нецелесообразными.

Чжан должен определиться со стороной, которую он поддержит. Стоит учесть также тот факт, что расставание с Конте и его тренерским штабом будет стоить Интеру 50 миллионов евро.

Если же Конте все-таки покинет Интер, то его место уже готов занять Массимилиано Аллегри, чей "отпуск" после ухода из Ювентуса длится уже более года.