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ПСЖ, Ювентус, Арсенал и Рома заинтересованы в итальянском вингере.

Полузащитник Шанхай Шеньхуа Стефан Эль Шаарави в ближайшие несколько дней вернется в Европу, где в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов.

Как сообщает журналист Николо Скира, информацию по 27-летнему итальянцу запросили Пари Сен-Жермен, Ювентус, Рома и Арсенал, но в футболисте также заинтересованы и другие команды.

Шанхай Шеньхуа согласился отдать Эль Шаарави в аренду, при этом другие условия потенциального трансфера не уточняются.

Эль Шаарави перешел в Шанхай Шеньхуа летом 2019 года из Ромы за 16 млн евро. Всего в составе китайского клуба футболист провел 19 поединков, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.