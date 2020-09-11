ПСЖ, Ювентус, Арсенал и Рома заинтересованы в итальянском вингере.
Стефан Эль Шаарави, Getty Images
11 сентября 2020, 07:40
Полузащитник Шанхай Шеньхуа Стефан Эль Шаарави в ближайшие несколько дней вернется в Европу, где в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов.
Как сообщает журналист Николо Скира, информацию по 27-летнему итальянцу запросили Пари Сен-Жермен, Ювентус, Рома и Арсенал, но в футболисте также заинтересованы и другие команды.
Шанхай Шеньхуа согласился отдать Эль Шаарави в аренду, при этом другие условия потенциального трансфера не уточняются.
Эль Шаарави перешел в Шанхай Шеньхуа летом 2019 года из Ромы за 16 млн евро. Всего в составе китайского клуба футболист провел 19 поединков, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.