Франция

Парижане хотят подписать итальянского форварда.

Нападающий Шанхай Шеньхуа Стефан Эль Шаарави попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Telefoot.

Парижане планируют укрепить атакующую линию в это трансферное окно и хотят подписать итальянского форварда. Руководство "сине-красных" рассматривает 27-летнего игрока как недорогую альтернативу своим другим трансферным целям.

Эль Шаарави перешел в Шанхай Шеньхуа летом 2019-го из Ромы за 16 млн евро. Всего в составе китайского клуба нападающий провел 19 поединков, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании защитника Арсенала Эктора Бельерина.