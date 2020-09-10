Парижане хотят подписать итальянского форварда.
Стефан Эль Шаарави, Getty Images
10 сентября 2020, 00:05
Нападающий Шанхай Шеньхуа Стефан Эль Шаарави попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Telefoot.
Парижане планируют укрепить атакующую линию в это трансферное окно и хотят подписать итальянского форварда. Руководство "сине-красных" рассматривает 27-летнего игрока как недорогую альтернативу своим другим трансферным целям.
Эль Шаарави перешел в Шанхай Шеньхуа летом 2019-го из Ромы за 16 млн евро. Всего в составе китайского клуба нападающий провел 19 поединков, отличившись четырьмя голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании защитника Арсенала Эктора Бельерина.