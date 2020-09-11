Форвард сможет принять участие в ближайших матчах.
Лионель Месси, getty images
11 сентября 2020, 12:55
Федерация футбола Аргентины подтвердила, что красная карточка, полученная Лионелем Месси в матче за третье место Копа Америка против Чили, аннулирована.
Таким образом, футболист сумеет принять участие в отборочных поединках на чемпионат мира против команды Эквадора и Боливии.
Кроме того, глава ФФА Клаудио Тапиа заявил, что удаление и последующая дисквалификация Месси были частью коррупции на Копа Америка.
Ранее сообщалось, что Месси уладил свой конфликт с Барселоной и уже приступил к тренировкам с первой командой.