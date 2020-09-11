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Форвард сможет принять участие в ближайших матчах.

Федерация футбола Аргентины подтвердила, что красная карточка, полученная Лионелем Месси в матче за третье место Копа Америка против Чили, аннулирована.

Таким образом, футболист сумеет принять участие в отборочных поединках на чемпионат мира против команды Эквадора и Боливии.

Кроме того, глава ФФА Клаудио Тапиа заявил, что удаление и последующая дисквалификация Месси были частью коррупции на Копа Америка.

Ранее сообщалось, что Месси уладил свой конфликт с Барселоной и уже приступил к тренировкам с первой командой.