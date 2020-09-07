Испания

Аргентинский нападающий приступил к занятием с командой.

Лионель Месси вернулся к тренировкам впервые после разногласий с клубом, сообщает Sky Sports.

Аргентинский нападающий желал покинуть Барселону из-за недовольства работой руководства во главе с Бартомеу.

Тем не менее, игрок решил остаться в стане "сине-гранатовых", чтобы избежать судебных разбирательств.

Напомним, что Месси расстроился из-за отсутствия поддержки со стороны партнеров в конфликте с Барселоной.