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Украинский защитник разъяснил ситуацию со своим отстранением от футбольной деятельности в интервью для Football.ua.

В августе этого года Федерация футбола Молдовы отстранила украинского защитника Сперанцы Александра Насонова, известного по своим выступлениям за Мариуполь, донецкий Металлург, Волынь и ряд других клубов Украины, от любой футбольной деятельности сроком на один год. Причиной этому назвали участие в договорных матчах.

У футболиста была возможность подать апелляцию, которую в ФФМ приняли и отменили его дисквалификацию. Александр Насонов в интервью для Football.ua поведал о сложившейся ситуации.

- Появилась информация, что вы подали апелляцию на решение Федерации футбола Молдовы отстранить вас от футбольной деятельности сроком на один год и ее удовлетворили. Теперь вы можете продолжить выступать за Сперанцу?

- Да, именно так. Я уже даже провел один матч против Сфынтула в чемпионате Молдовы, когда завершилась пауза на матчи сборных. Провел на поле все 90 минут.

- Расскажите, как вы отреагировали, когда узнали о своей дисквалификации? Какую позицию приняли в руководстве Сперанцы?

- Когда узнал об этой новости, меня мгновенно бросило в дрожь, потому что такое услышать любому футболисту будет очень неприятно. Руководство сразу начало расследовать ситуацию, подавать апелляцию в Федерацию футбола Молдовы и конкретно хотело узнать, за что игроки его клуба, включая меня, получили дисквалификацию.



- Вам объяснили, на основании каких матчей Федерация принимала решение, и на основании чего возникли подозрения?

- Я написал письмо в ФФМ с просьбой объяснить решение, поскольку хотел узнать причину моего отстранения. Они прислали мне ответ, что, якобы, договорным был матч пятого тура чемпионата против Флорешты. Мы сыграли с ними вничью со счетом 1:1.



- В официальном заявлении Комитета по этике говорилось, что решение принималось на основании официальных докладов и видеоматериалов, которые предоставили в УЕФА. О чем шла речь? Ознакомили ли вас с этими доказательствами?

- Ни с чем не ознакамливали. Никаких доказательств и объяснений по поводу выдвинутых обвинений в Федерации футбола Молдовы мне не предоставили. Я прошу их показать, на основании чего меня дисквалифицировали, но в ответ они чего не предоставляют. Приняли решение и после апелляции его отменили.

До сих пор не могу понять, за что получил дисквалификацию. Помимо меня, обвинения выдвинули еще двум игрокам Сперанцы — Михаю Болуну и Матвею Гуйганову. Их отстранение также отменили, как и в ситуации со мной.

- Не так давно скандал с участием украинцев в договорных матчах произошел в Армении, где также не согласились с дисквалификацией. Думали над тем, кому это может быть выгодно?

- На самом деле, у меня в голове было много мыслей по этому поводу. Возможно, это кому-то да и выгодного; возможно, конфликт каких-то интересов; возможно, ФФМ зуб на наш клуб. Если бы я знал, то сказал бы, а так это только мои догадки, поэтому наверняка не могу утверждать, чьих это рук дело.



- Подобные ситуации явно негативно отражаются на репутации любого спортсмена. Будете подавать в суд?

- Сейчас общаюсь на эту тему со своими юристами. Жду от них ответа, когда они полностью изучат все материалы. Уже после этого будем думать, как лучше поступить. Я хочу отбелить свою репутацию, потому что у меня есть какое-то имя и хочется, чтобы больше не писать такой бред про меня.



- Насколько этот скандал повлиял на ваше футбольное будущее? Будете и дальше выступать в чемпионате Молдовы или планируете над продолжением карьеры в другом месте?

- Мой контракт со Сперанцей истекает в декабре этого года. Я отработаю его до конца, а там будем смотреть, куда двигаться дальше.

Никита Евтушенко, Football.ua