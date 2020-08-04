Украина

Александр Насонов дисквалифицирован на один год.

Очередной скандал с договорными матчами не обошелся без участия украинцев, однако произошел данный инцидент уже в Молдове.

Как сообщает сайт Федерации футбола Молдовы, защитник Сперанцы Александр Насонов, известный по своим выступлениям за Мариуполь, донецкий Металлург, Волынь и ряд других клубов Украины, отстранен от любой футбольной деятельности сроком на один год.

Помимо 28-летнего украинца, аналогичную дисквалификацию получили еще два игрока Сперанцы, а именно Михай Болун и Матвей Гуйганов. Утверждается, что футболисты замешаны в договорных матчах, однако у них есть возможность подать апелляцию.

Напомним, Александр Насонов покинул ПФК Львов в октябре 2019 года, после чего он отправился покорять чемпионат Молдовы.