Другое

Новым наставником бельгийского клуба стал Вим Де Декер.

Гент расторг контракт с главным тренером Ласло Белени. Об этом сообщает официальный сайт "буйволов".

Данное решение было принято руководством бельгийского клуба из-за атмосферы внутри и вокруг коллектива, которая "делала невозможным дальнейшее сотрудничество".

Сменщиком Белени на посту главного тренера Гента стал Вим Де Декер, а его помощником будет Питер Балетт.

Напомним, у Ласло Белени и его тренерского штаба произошел конфликт с форвардом Романом Яремчуком после того, как тот выразил недовольство уровнем игры команды. Сообщалось, что после возвращения из расположения сборной 24-летний украинец подал Генту запрос на трансфер.