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Украинский нападающий хочет перейти в другой клуб.

Роман Яремчук потребовал у Гента трансфер после возвращения из расположения сборной Украины, сообщает Nieuwsblad.

Украинский нападающий ранее раскритиковал игру команды после неудачного результата, что вызвало недовольство тренерского штаба Ласло Белени.

Впрочем, конфликт был быстро улажен, однако эффект был лишь временным.

Отметим, что в минувшем поединке против Эйпена Яремчук оказался вне заявки команды, а Безус и Пластун просидели весь матч в запасе.

Напомним, что ранее серьезный интерес к украинскому нападающему проявляла Рома.