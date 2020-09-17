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Известный агент высказался о будущем итальянского форварда.

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего Брешии Марио Балотелли, прокомментировал информацию о вероятном уходе своего клиента в другой клуб.

"У Марио всегда есть варианты. Он один из величайших итальянских нападающих. Найти выход не составит проблемы. Я не беспокоюсь о Марио. Он останется в Европе", — приводит слова Балотелли Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Контракт Марио с Брешией рассчитан до лета 2022 года, однако, так как клуб вылетел из Серии А, соглашение может быть разорвано досрочно.

В сезоне-2019/20 Балотелли регулярно конфликтовал с руководством Брешии, поэтому, скорее всего, в клубе будут не против избавиться от 30-летнего футболиста.