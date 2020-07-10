Италия

Нынешний вес скандального форварда составляет 99,8 килограмм.

Итальянская Брешия на своем официальном сайте обновила информацию о нападающем Марио Балотелли. Изменения коснулись веса скандального футболиста, который теперь составляет 99,8 килограмм.

Как сообщает Football Italia, 29-летний итальянец, при учете роста в 190 сантиметров, набрал 8 лишних килограмм. Публичное оглашение данной информации может породить новый конфликт между Балотелли и Брешией.

Напомним, ранее Брешия решила подать в суд на Балотелли и его агента Райолу за высказывания в прессе о том, что клуб препятствовал нападающему проходить тесты на COVID-19.

Конфликт между итальянцем и "ласточками" начался после выхода из карантина, когда Балотелли перестал посещать тренировки. Из-за этого Брешия намеревалась расторгнуть контракт с Марио, но позже ему разрешили вернуться к занятиям по индивидуальной программе.